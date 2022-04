Professores a lecionar sem formação, ofensiva em Donbass e outros destaques TSF

© EPA

Há escolas a professores a lecionar sem habilitação específica, admitiu o ministro da Educação, confirmando as queixas de professores que esta manhã entregaram na Assembleia da República uma petição que pede medidas para combater a precariedade. "É preferível termos alguém na escola com uma boa formação científica do que ter alunos sem aulas", justificou João Costa, em declarações à TSF.

A Rússia anunciou ter feito dezenas de ataques aéreos e disparos de mísseis contra o leste da Ucrânia durante a noite. "Ação ofensiva russa bem-sucedida na região do Donbass pode isolar tropas ucranianas", alerta o general Luís Pinto Ramalho.

Pelo terceiro dia consecutivo, Kiev e Moscovo não conseguiram chegar a acordo para a organização de corredores humanitários para retirar civis.

A Polícia Judiciária e a Polícia Federal brasileira têm em curso uma operação de buscas e detenções que visa desmantelar uma organizarão especializada no tráfico internacional de cocaína e que está relacionada com o caso do avião privado onde seguia João Loureiro.

A circulação ferroviária no troço Pampilhosa - Guarda da Linha da Beira Alta fica cortada a partir desta terça-feira, por um período estimado de nove meses, no âmbito do plano de modernização.

A viver a segunda maioria absoluta da história do partido, o PS celebra esta terça-feira o 49º aniversário reafirmando que "não é um partido de ocasião".