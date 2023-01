Professores acampam à porta do Ministério da Educação com música, poesia, aquecedores e mantas

Por TSF 11 Janeiro, 2023 • 08:53 Partilhar este artigo Facebook

Entre música, poesia e conversas sobre o presente e o futuro do ensino, os professores da Fenprof passaram a primeira noite acampados à frente do Ministério da Educação, em protesto pela falta de respostas do Governo às suas reivindicações.

Munidos de cobertores, mantas e aquecedores, os docentes prepararam-se para enfrentar o frio. Na terça-feira à noite, a TSF esteve junto deste acampamento de professores, que vai decorrer até sexta-feira.

A Fenprof tem criticado o chamado "processo de municipalização" da educação noutras áreas, como a "contratação e gestão do pessoal não docente" por entender que retira competências às escolas.

A partir de segunda-feira, inicia-se uma greve que, distrito a distrito, abrangerá todo o território continental.

A sequência de greves distritais termina com uma manifestação nacional marcada para 11 de fevereiro, em defesa da profissão, de acordo com o anunciado pela estrutura sindical.