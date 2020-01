Professores de línguas estrangeiras vão poder dar aulas de Português

Ainda há milhares de alunos sem professor de Português © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Para colmatar a falta de professores de Português no 3.º ciclo e ensino secundário, os docentes de Francês, Inglês, Alemão e Espanhol vão poder lecionar esta disciplina a alunos que ainda não têm aulas. A medida foi decretada pela Direção-Geral da Administração Escolar uma nota dirigida às escolas, avança esta quinta-feira o jornal Público.

No final do primeiro período ainda haveria milhares de alunos sem aulas ou com professores sem as habilitações profissionais necessárias atualmente exigidas, nomeadamente o grau de mestre na área disciplinar que lecionam. Mas para ensinar Português, os professores de línguas estrangeiras só precisam de ter feito um "estágio pedagógico" nesta área.

O Ministério da Educação garante que está é uma solução "exclusivamente gestionária", que se destina apenas a "agilizar o processo de recrutamento de docentes", "não modificando o enquadramento legal das competências concursais, garantindo sempre a habilitação profissional dos docentes".

Esta tem mesmo de ser solução temporária, já que não resolve o problema estrutural, diz à TSF Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). "Temo que daqui por algum tempo tenhamos a chegar às escolas professores com as habilitações mínimas (...) seria recuar décadas no nosso ensino."

"A par desta solução o Governo terá de encontrar uma solução que perdure e não passageira", defende

Também Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), alerta que pode estar em causa a qualidade da escola pública. "A atribuição de serviço a docentes de outro grupo de recrutamento não vai resolver nada porque não vai ter, na pática, qualquer aplicação", defende. "Pode suprir uma necessidade, mas serão casos pontuais."

"A decisão abre um precedente (...) que pode trazer consequências negativas para a Educação em Portugal"

Mais grave é o caso das aulas de informática, nota Mário Nogueira, já que as aulas desta disciplina poderão ser, por exemplo, entregues a qualquer professor que seja formador ou tenha concluído ações de formação naquela área. "Pode até criar um problema: os jovens têm grandes competências na área de informática", talvez mais do que um professor que tem apenas "umas luzes".