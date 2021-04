Professores e funcionários "sem receios" para tomar vacina

© Liliana Costa/TSF

Cerca de 3000 pessoas, entre professores e auxiliares de ação educativa de Guimarães, estão convocados para a vacinação que decorre entre este sábado e a próxima segunda-feira, no Pavilhão Multiúsos.

"Sinto-me bem. Tomei a vacina da Pfizer mas independentemente do laboratório tomava a vacina que viesse", relata Luís Amado Pires, docente, acrescentando que não sentiu qualquer reação após a administração. "É a forma de resolvermos a ver se isto passa que já está a decorrer há tempo a mais", acrescenta.

O centro de vacinação instalado no Pavilhão Multiúsos de Guimarães abriu às 8h00 e vai funcionar, no âmbito desta segunda fase da operação de vacinação dos professores, até às 22h00 , hoje e amanhã, e na segunda-feira das 8h00 às 13h00.

"Acho que é um dever cívico [tomar a vacina] porque devemos preocupar-nos não apenas connosco mas também com os outros", afirma outra docente já depois de ter passado pela zona de recobro, onde "correu tudo muito bem", e após alguma demora no arranque da vacinação, "por causa de um problema informático segundo nos disseram".

O adiamento da vacinação, no fim de semana passado, por causa das dúvidas em relação à vacina da AstraZeneca administrada em pessoas com menos de 60 anos, não suscitou hesitações a esta docente que afirma que "todos os medicamentos dão reações adversas, acho bem que o país tenha tomado cautela mas os casos não foram assim tantos".

Amélia Pereira, auxiliar de ação educativa, diz que "sempre quis vacinar-me assim que houvesse possibilidade" e que a toma da primeira dose da vacina contra a Covid-19, esta manhã, decorreu de forma "normal, como outra qualquer vacina".

Madalena Vieira, educadora de infância, repete que "qualquer outra vacina ou medicação pode ter efeitos secundários, mas temos que a fazer para estarmos protegidos".

À chegada ao centro de vacinação instalado no Pavilhão Multiúsos de Guimarães as pessoas convocadas preenchem a documentação necessária antes de entrarem no edifício onde está disponível uma sala de espera, 10 gabinetes para administração de vacina e uma sala de recobro onde, durante 30 minutos, são vigiados eventuais efeitos após a toma da vacina.

