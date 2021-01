Professores marcam greve para exigir encerramento das escolas

"Cada dia de atraso implica mais mortes" © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) convocou uma greve para exigir o encerramento das escolas. O protesto está marcado para começar a 1 de fevereiro.

André Pestana, coordenador do STOP, lembra que a estrutura sindical sempre defendeu que o ensino presencial "é melhor e mais justo do que o ensino à distância", mas mudou de opinião porque "o que vivemos é incomparável a tudo o que já tínhamos vivido".

"É incomparavelmente pior para os alunos e para as famílias ver o SNS colapsar. É isso que está em causa."

André Pestana sublinha que as escolas não devem ser "carne para canhão", e alerta para as implicações de manter as escolas abertas."Os profissionais de educação, as suas famílias e comunidades educativas não são carne para canhão", argumenta o responsável que considera "inqualificável o prolongar desta situação, em que o Governo continua a insistir".

"Convocámos greve para respeitar, não só a saúde das comunidades educativas, mas também para salvaguardar o Sistema Nacional de Saúde", assegura o coordenador do STOP. "Cada dia de atraso implica mais mortes, são os próprios cientistas que dizem. Partimos para esta greve para aumentar a pressão, porque sabemos que outros setores também estão a pressionar."

