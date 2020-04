Professores têm cursos para aprender a ensinar à distância

Professores enfrentam novo desafio com a pandemia de Covid-19 © Isaac Lawrence/AFP

Com as escolas encerradas no 3.º período escolar, os professores dos ensinos básico e secundário ganham ferramentas para poderem lidar melhor com este desafio de ensinar longe dos alunos. "Diz-se a distância e não à distância" porque é o nome do método, esclarece Carla Oliveira, reitora da Universidade Aberta, instituição do ensino superior público que há 30 anos tem experiência na área.

"A Universidade foi chamada a colaborar com o Ministério da Educação" para dar formação aos professores, capacitando os docentes com ferramentas e técnicas adequadas ao desafio imposto pela Covid-19.

O curso "está pronto" e vai ser dado "nos próximos dias", explicou a reitora numa conversa com a TSF.

Também os professores da rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) tutelados pelo Instituto Camões (IC) têm, desde há uma semana, um curso online para conseguirem adaptar-se à transição da sala de aula para o digital.

O presidente do IC, Luís Faro Ramos, sublinha que o curso já tem 500 inscritos, bastante mais do que os 317 que compõem a rede EPE.

