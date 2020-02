Profissionais de saúde questionam resposta de Portugal ao coronavírus

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos faz um diagnóstico pouco positivo. Falta formação, por isso não hesita em afirmar que "estamos preparados para lidar com poucos casos. Se houver uma epidemia, não".

No Fórum TSF, Miguel Guimarães deu o exemplo, "recebi este fim de semana telefonemas de familiares de portugueses que chegaram da China, porque eles não tinham qualquer informação".

Para a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, os profissionais de saúde têm formação e informação. Mas, avisa Ana Rita Cavaco, em termos logísticos, o país não está preparado. "No sábado, andava a senhora enfermeira directora nos serviços que ainda estão activos se tinham colchões para poderem abrir um pavilhão desactivado para colocar os portugueses que iam chegar de Wuhan. Portanto, se me pergunta se estamos preparados do ponto de vista logístico, não".

O presidente da Liga dos Bombeiros também foi claro nas críticas pela falta de coordenação entre as autoridades de saúde. Jaime Marta Soares considera que a ausência de uma estratégia comum não tem desculpa.

"O assunto foi muito mal gerido desde a primeira hora. Fiquei pasmado".

Jaime Marta Soares lembra, ainda, que os bombeiros realizam cerca de noventa por cento da actividade do INEM. E se a segurança dos doentes é importante, a dos operacionais também é, logo "é preciso saber se há equipamento, qual é o procedimento. Está tudo na mesma".

Também os técnicos de emergência hospitalar queixam-se que a sua segurança está a ser descurada. Pedro Meira denunciou, no Fórum TSF, que nas ambulâncias falta quase tudo para enfrentar um caso suspeito de coronavírus. O presidente do sindicato que represente este profissionais apontou falhas específicas. "Luvas, óculos, etc. ás vezes nem há o equipamento que o INEM considera essencial".

Como se não bastasse, Pedro Meira diz que os técnicos de emergência hospitalar estão expostos por falta de equipamento adequado, devido a uma nova normativa.