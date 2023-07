Profissionais do Santa Maria fazem esta quinta-feira cordão humano frente ao hospital

Hospital de Santa Maria © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Os profissionais do Hospital de Santa Maria fazem, esta quinta-feira de manhã, um cordão humano junto da unidade, exigindo o fim do envio de grávidas para os privados e contestando a exoneração do ex-diretor de Ginecologia-Obstetrícia Diogo Ayres de Campos.

A organização do cordão humano alega que o processo de despedimento do antigo responsável foi uma "confusão" e que os trabalhadores nunca foram ouvidos, mesmo quando apresentaram soluções alternativas ao encerramento da unidade.

Esta quarta-feira, na CNN Portugal, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, rejeitou que Diogo Ayres de Campos tenha saído por razões políticas e sublinhou que a "exoneração foi decidida no quadro da atividade normal de um Conselho de Administração".

"Eu tenho que respeitar as decisões dos órgãos de gestão das instituições do Serviço Nacional de Saúde, muito mais grave é se o ministro interferisse nas capacidades de gestão dos hospitais públicos", disse.

Os funcionários do Hospital de Santa Maria unem-se às 10h00 desta quinta-feira.