Programa da TSF "Uma questão de ADN" ganha prémio da SPA

Por TSF 10 Outubro, 2020 • 22:12

O programa da TSF "Uma questão de ADN" venceu, este sábado, o prémio de Melhor Programa de Rádio, da Sociedade Portuguesa de Autores. Da jornalista Teresa Dias Mendes, o programa junta pessoas da mesma família para uma conversa em que se fala de tudo, desde percursos de vida a testemunhos que atravessam diferentes gerações.

Pode ouvir "Uma questão de ADN" às quintas-feiras, depois das 19h00, na TSF. O programa repete às sextas-feiras, à 01h00, e aos domingos, depois das 14h00.

A gala Prémios Autores 2020 foi cancelada este ano devido à pandemia do novo coronavírus, mas a SPA já garantiu que, no próximo ano, o evento vai mesmo acontecer e até já está a ser preparado.

"Essa gala irá decorrer em local e data a anunciar, sendo certo que se realizará no outono do próximo ano. Os melhores merecem sempre o nosso apreço e aplauso e irão tê-los nas circunstâncias que a preservação da saúde pública vier a impor. São constrangimentos que não se discutem porque a saúde individual e coletiva está primeiro", pode ler-se no site da Sociedade Portuguesa de Autores.