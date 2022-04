Programa de Governo revelado, Portugal já conhece adversários do Mundial e outros destaques TSF

O Governo apresentou o Programa para a próxima legislatura © Miguel A. Lopes/LUSA

Por TSF 01 Abril, 2022 • 21:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta sexta-feira foi o dia da apresentação do Programa do Governo. Na conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu que a presença de António Costa até ao fim da legislatura é uma "não questão".

O novo Governo entregou um Programa que prevê uma resposta abrangente e de curto prazo para empresas e famílias, o combate urgente à inflação e a diminuição da dependência energética.

No futebol, o sorteio do Mundial 2022 ditou que Portugal defrontasse o Uruguai, a Coreia do Sul e o Gana. O torneio disputa-se no Catar e no final do ano (e não no verão como é normal).

Na última semana registaram-se 70.111 infeções de Covid-19 e morreram 148 pessoas. Entre 22 e 28 de março. A incidência baixou 7% e está agora nos 681 casos por 100 mil habitantes. Já o indíce de transmissibilidade (Rt) continua e 0,9.

O preço dos combustíveis vai voltar a sofrer alterações. Desta vez, o gasóleo vai descer 12 cêntimos, enquanto a gasolina baixa quatro. Os novos preços vão aparecer nos postos de abastecimento a partir de segunda-feira.

A guerra na Ucrânia continua e não parece abrandar. O fotojornalista da TSF e da Global Imagens em Zaporizhzhya, André Luís Alves, informa que já morreram 140 crianças desde o início do conflito. Já em Odessa, o enviado especial da TSF, Rui Polónio, falou com a madre superiora do mosteiro de São Miguel. De Mikolaiv chegam notícias de bombardeamentos sem que as sirenes tenham tocado e os residentes tenham tido a oportunidade de se abrigarem.

A antiga deputada do CDS-PP Cecília Meireles foi a convidada do programa Bloco Central da TSF. Na conversa, Cecília Meireles abriu a porta a um regresso à Assembleia da República e acredita numa vitória de Nuno Melo no congresso do partido.

Esta sexta-feira realizaram-se ensaios da Força Aérea para as comemorações para os 100 anos da Travessia do Atlântico Sul, o que obrigou dois voos comerciais a serem desviados de Lisboa para o Porto. Vários outros voos tiveram atrasos.

Os trabalhadores da empresa de hendling Portway anunciaram um pré-aviso de greve para os dias 15, 16 e 17 de abril, ou seja, no fim de semana da Páscoa. O aviso foi feito pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil.