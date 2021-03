Programa MAREESS alargdo até ao final do ano

Maioria dos participantes do programa foram colocados a trabalhar em lares de idosos © Leonel de Castro/Global Imagens

O Governo anunciou, esta sexta-feira, que vai prolongar, até ao final do ano, a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência em Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS). O programa em causa permite a alocação de trabalhadores em instituições sociais como lares de idosos.

De acordo com um comunicado enviado às redações pelo gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, até ao início de março, o programa colocou 17.500 pessoas em 1.855 entidades que delas precisavam, tendo sido pagos 23 milhões de euros ao abrigo do mesmo.

A ação começou em abril de 2020, no âmbito da pandemia por Covid-19, e permite a integração de pessoas para desenvolvimento de trabalho socialmente útil. Estão abrangidas pela MAREESS pessoas desempregadas (independentemente de estarem ou não inscritos no IEFP), trabalhadores com contrato suspenso ou horário de trabalho reduzido, trabalhadores independentes e também trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial, desde que não tenham mais de 60 anos, assim como estudantes ou formandos que tenham mais de 18 anos.

"Com a prorrogação desta medida até 31 de dezembro, prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2021, continuará a ser atribuída uma bolsa mensal de 438,81 euros para desempregados que recebem prestações de desemprego, ou de 658,22 euros para os restantes, existindo uma majoração de 30% para profissionais mais qualificados", lê-se na nota divulgada pela tutela.

"As entidades que contratem sem termo os participantes colocados ao abrigo desta medida têm direito a um prémio-emprego. O apoio a conceder equivale a duas retribuições-base, até ao limite de 2.194 euros", acrescenta.

O Governo informa que foi ainda alargado até 30 de junho o programa de testagem preventivo dos funcionários de lares de idosos.

"Ao abrigo deste programa, foram já feitos 276 mil testes desde março de 2020. Na segunda fase, atualmente em curso e iniciada em outubro de 2020, os 159 mil testes realizados permitiram evitar 851 potenciais surtos", indica o Executivo.