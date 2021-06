Só teste negativo ou certificado digital permitem entrar ou sair da Grande Lisboa

Poderão entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à Covid-19 © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por TSF com Lusa 24 Junho, 2021 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se no próximo fim de semana, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar, anunciou o Governo esta quinta-feira.

Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que se mantém para a AML a proibição de entrada e saída, entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei.

No entanto, de acordo com a ministra, poderão entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à Covid-19.

Mariana Vieira da Silva salientou que o Governo aprovou também esta quinta-feira um decreto-lei que executa e regulamenta o certificado Covid-19 da União Europeia, um documento que tem informações sobre vacinação e sobre resultados de testes, entre outras, correspondentes ao titular, emitido pelas autoridades de saúde, e que entrará em vigor no nosso país em 01 de julho.

A ministra afirmou ainda que as zonas de Lisboa, Alentejo e Algarve são as que estão em estado mais agravado de incidência da Covid-19.

Segundo Mariana Vieira da Silva, os concelhos de Lisboa, Albufeira vão acompanhar Sesimbra e recuam no desconfinamento, implicando o encerramento, aos fim de semana, da restauração e similares e do comércio a retalho não alimentar às 15h30 e dos supermercados e retalho alimentar às 19h00.

Na próxima semana, se se mantiverem os dados atuais, há mais 16 concelhos que correm o risco de acompanhar Lisboa, Albufeira e Sesimbra neste recuo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19