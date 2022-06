"Proibir é quase criminoso." Médicos querem continuar a passar receitas à mão

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos © Pedro Correia/Global Imagens

Só no mês de março, de acordo com os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 1629 médicos prescreveram mais de 15.300 receitas de forma manual. Um pequeno número comparado com as mais de 4 milhões e 800 mil receitas eletrónicas prescritas no mesmo período.

No entanto, com a chamada "inadaptação fundamentada do prescritor", a Ordem dos Médicos tem inscritos muito menos clínicos do que os 1629. São 882 médicos.

O que acontece é que, por vezes, aqueles não têm qualquer iliteracia informática recorrem à caneta para prescreverem as receitas aos seus doentes. "Quando os sistemas informáticos vão abaixo só temos duas soluções: ou prescrevemos manualmente, ou mandamos os doentes sem medicamentos, o que pode ser catastrófico", refere o bastonário da ordem.

A TSF falou com diversos médicos que confirmaram ser impossível passar apenas receitas eletrónicas devido aos constrangimentos constantes do sistema. Além disso, basta que um médico se esqueça do seu cartão de cidadão em casa e do PIN para já não poder prescrever a receita de modo informático.

"Numa altura de crise do SNS, com a saída de tantos médicos, estar a impedir médicos de dar o seu contributo e de poderem prescrever receitas, é criminoso", adianta Miguel Guimarães. "Não há nenhum país do mundo que tenha as receitas 100% eletrónicas", sublinha.

Miguel Guimarães lembra também que muitos médicos, mais idosos, que prescrevem ainda receitas manuais, continuam a dar consultas e a responder aos seus doentes. Sobretudo em meios rurais mais isolados. "Fazem um serviço importante em regiões onde muitas vezes até há falta de médicos", afirma. "Não vale a pena impedi-los de passar receitas", conclui.

A Ordem dos Médicos vai escrever ao Ministério da Saúde e espera que, mais uma vez, o Governo aceda aos pedidos e permita que se continuem a passar as receitas à moda antiga.