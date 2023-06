Projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" já encaminhou mais de dois mil utentes para centros de saúde

O projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" arrancou em maio deste ano © José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Mais de dois mil utentes foram encaminhados para consultas nos centros de saúde, no último mês, na sequência do projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", disse esta sexta-feira à TSF Judite Neves, diretora-executiva da ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

"Já foram agendadas consultas nos cuidados de saúde primários, 2200 consultas com agendamento direto. É um número significativo. Também dos utentes que ligaram para o SNS24, cerca de 10% ficaram em autocuidados. Também houve um aumento do número de utentes que ligaram e foram logo reencaminhados para o serviço de urgência", disse Judite Neves.

"Portanto,a população está a aderir a esta campanha de literacia aos utentes", acrescentou.

Apesar dos "bons resultados", Judite Neves reconhece que há ajustes a fazer, nomeadamente na "capacidade das agendas".

"Aquilo que se verificou, nos primeiros dias, é que o SNS24 agendava a consulta entre 12 a 24 horas (...) e nem sempre otimizava a primeira disponibilidade de consulta. Portanto, nós compreendemos aí que estávamos a desperdiçar algumas oportunidades de consulta", sublinhou.

O projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" está a ser testado na Póvoa do Varzim e em Vila do Conde, mas a ambição é chegar a todo o país. Para isso, o ACEs vai continuar a apostar na sensibilização de utentes, num "processo gradual".

"A literacia em saúde e a divulgação junto da população não é algo que se consegue de um dia para o outro. (...) Estamos no início ainda do projeto, é preciso amadurecer, é preciso consolidá-lo", concluiu Judite Neves.

O "Ligue Antes, Salve Vidas" arrancou em maio deste ano com o objetivo de reduzir a utilização inapropriada dos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde.

A academia de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), o INEM, a ARS Norte, a ACSS, sob a coordenação da Direção Executiva do SNS, o ACeS Póvoa do Varzim/Vila do Conde e o CHPVVC são as entidades responsáveis pelo projeto.