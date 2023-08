Contra abusos sexuais: promotores de cartaz que foi retirado vão "dialogar" com Oeiras para o repor

© Lusa (arquivo)

Os responsáveis pelos três cartazes que alertam para os abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa anunciaram esta quinta-feira que vão "dialogar" com a câmara municipal de Oeiras (CMO), que esta tarde se disponibilizou a ceder uma estrutura camarária que acolha a mensagem.

Numa resposta escrita enviada à TSF após as declarações do vice-presidente da câmara, Francisco Rocha Gonçalves, a estrutura "This Is Our Memorial" adianta julgar "oportuno dialogar com a CMO", isto "sem prejuízo a qualquer outra opinião, ação ou posição pública" que possam ter "sobre o ato de remoção em si" da mensagem.

Apesar desta posição, os promotores da mensagem garantem que o foco continua a ser o de "dar voz às vítimas e quebrar o silêncio das instituições".

"O importante é passar a mensagem, repondo o cartaz com a maior celeridade possível", sustentam.

Os cartazes em causa, em que se lê a frase "Mais de 4.800 crianças abusadas pela Igreja católica em Portugal", em inglês, ilustrada por 4.800 pontos que representam cada uma das vítimas, foram colocados na madrugada de quarta-feira em Lisboa, Loures e Algés.

A ideia deste movimento "This is our memorial" (Este é o nosso memorial) nasceu no Twitter e os promotores fizeram uma recolha de fundos que permitiu a colocação dos cartazes antes da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).