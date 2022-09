Promulgada direção executiva do SNS, as recomendações da DGS e outros destaques TSF

© Ampe Rogério/Lusa

Está promulgado o diploma que cria a nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em menos de uma hora, o Presidente da República anunciou a intenção de promulgar e promulgou o diploma, ainda que com uma dúvida. O chefe de Estado está preocupado com a organização futura dos centros de saúde, mas não vê nisso uma razão para não dar luz verde ao documento.

Há poucas horas em Lisboa - chegado de Luanda - Marcelo Rebelo de Sousa também já empossou três novos secretários de Estado, dois deles do Ministério da Saúde. Desafiado a comentar a promulgação que tinha acontecido momentos antes, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu que a existência de uma direção executiva do SNS não vai desresponsabilizar a tutela.

Três semanas depois de o Governo ter decretado o fim da utilização obrigatória de máscaras em transportes públicos ou locais como farmácias, uma recomendação da Direção-Geral da Saúde dá um passo atrás. Num documento datado desta quinta-feira, a autoridade de saúde recomenda a utilização de máscaras precisamente nas farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos, terminais marítimos e redes de metro e de comboio.

Ainda no combate à Covid-19, Portugal recebe já na próxima segunda-feira as primeiras vacinas para combater as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron.

O antigo apresentador de televisão Carlos Cruz foi condenado a pagar duas indemnizações, de 25 mil euros cada, a vítimas do caso Casa Pia. A defesa já adiantou que vai recorrer da decisão.

No Brasil, deparadas com falta de verbas para garantir os almoços dos alunos, as escolas recorrem ao racionamento de comida: há casos de crianças assinaladas com carimbos para evitar que repitam a refeição e um ovo já teve de ser partilhado por quatro.

A PSP revelou ter identificado os suspeitos da autoria do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, na última quarta-feira, no Porto, depois de um jogo da Liga dos Campeões. O treinador do Sporting, Rúben Amorim, veio a público lamentar o sucedido.

Com o verão prestes a acabar, este parece ser um fim de semana que deixa "um último cheirinho": as temperaturas vão aproximar-se dos 30 ºC e devem até superar essa marca no Alentejo.

Sexta-feira é dia de sorteio do Euromilhões: saiba aqui se ganhou 160 milhões de euros, ou parte deles.