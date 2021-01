Renovação do estado de emergência, médicos alemães em Portugal e outros destaques TSF

© Mário Cruz/EPA

Vem aí mais um estado de emergência. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta quarta-feira ao Parlamento o documento que renova o estado de emergência até 14 de fevereiro e incluiu nele a possibilidade de "proibição ou limitação de aulas presenciais" e o "adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos".

E, afinal, Portugal precisa ou não de ajuda externa no combate à Covid-19? Um grupo de médicos militares alemães está no país para avaliar as necessidades portuguesas. Estiveram esta manhã no hospital Amadora-Sintra, mas uma fonte hospitalar sublinha que está a ser estudado apoio logístico e empréstimo de equipamentos. Para já, o envio de médicos alemães para Portugal não está em cima da mesa.

Em Penafiel, aconteceu o pior no que a vacinas diz respeito. Uma falha na refrigeração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) inutilizou centenas de doses da vacina contra a Covid-19 que tinham como destinatário os profissionais de saúde daquele hospital. O Conselho de Administração já ordenou a abertura de um inquérito.

Por Espinho, foi dia de fechar - mesmo - as portas. Onze pessoas chegaram a um café e sentaram-se, na esplanada, a consumir bebidas alcoólicas enquanto jogavam às cartas. Acabaram por ser surpreendidas pela PSP, que depressa lhes lembrou o dever geral de recolhimento em vigor. Seguiram-se identificações e contraordenações para clientes e proprietário.

Certo é que, seja de Penafiel ou de Espinho, ninguém sai para o Brasil a partir desta sexta-feira (a não ser que esteja incluído numa das exceções). O Governo português anunciou esta tarde que, a partir das 00h00 de dia 29 de janeiro estão suspensos todos os voos de e para o Brasil. As exceções e regras estão todas aqui:

Voltemos a colocar os pés no chão. A pandemia fez com que o défice português atingisse os 10.320 milhões em 2020, um agravamento de 9.704 milhões face a 2019. Perante estes números, o Governo já admitiu rever em baixa cenário macroeconómico para 2021.