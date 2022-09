Propostas contra a crise energética, dia de tempestade e outros destaques TSF

Chuva em Lisboa © André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 12 Setembro, 2022 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas do mercado livre da energia têm uma proposta que esperam ver aceite em Bruxelas: para atravessar a crise energética, querem, temporariamente, poder atuar como quem está no mercado regulado da luz e do gás.

Eurico Brilhante Dias garante que o PS não coloca "nada de parte" sobre o imposto aos lucros extraordinários das grandes empresas, mas apela a uma posição concertada na União Europeia, "para que ninguém saia prejudicado".

Já o líder do PSD, Luís Montenegro, reafirmou a oposição do partido à criação de um imposto aos lucros extraordinários das grandes empresas.

A Proteção Civil registou esta segunda-feira 165 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores, enquanto os Bombeiros Sapadores assinalaram em Lisboa outras 106 ocorrências relacionadas com a chuva que caiu na capital.

A Associação Lisbonense de Proprietários considera que "o Governo declarou guerra aos proprietários" ao decidir que as rendas não poderiam subir mais de 2%, "muito abaixo da inflação que se espera que atinja os 9%", por isso preferem vender as casas do que arrendar.

Numa altura em que o debate sobre o apoio aos pensionistas sobe de tom, o antigo ministro da Segurança Social, José Vieira da Silva, fugiu ao tema, e concentrou-se na discussão da semana de quatro dias de trabalho. Numa intervenção nas jornadas parlamentares do PS, Vieira da Silva assume que "é um tema sensível", mas apelou ao Governo que abra a discussão.

O ex-presidente do PSD Rui Rio já entregou o pedido de renúncia ao mandato de deputado, enquanto o anterior líder parlamentar Paulo Mota Pinto pediu a suspensão por cinco meses, confirmou fonte da bancada.

Pelo menos três pessoas foram detidas durante o cortejo fúnebre da rainha Isabel II esta tarde na Escócia.

O jornalista e escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte recorda o amigo Javier Marías que morreu este domingo após o agravamento da doença pulmonar de que sofria.