Proprietários acusam Governo de "assédio" por não descongelarem rendas antigas

É com "apreensão" que a Associação Lisbonense de Proprietários vê a possibilidade de o Governo não descongelar rendas de contratos anteriores a 1990. A intenção anunciada esta quarta-feira pela secretária de Estado da habitação é vista com maus olhos pela vice-presidente da associação, Iolanda Gávea, que acusa o executivo de António Costa de "assédio".

Iolanda Gávea explica que este "novo prolongamento do prazo no âmbito das rendas que estão congeladas porque anexadas aos rendimentos dos inquilinos" começou por estar prefixada em cinco anos, depois passou para oito anos e, no ano passado, aquando da revisão do Orçamento do Estado, passou para dez anos. Por isso, a representante dos proprietários considera que o Governo está a passar para os senhorios uma responsabilidade que é do Estado.

A vice-presidente da Associação Lisbonense de Proprietários conclui que "estas alterações legislativas constantes e sempre com vista a restringir os direitos dos proprietários já mais parecem uma questão de assédio" e pede "estabilidade legislativa".

Por outro lado, a Associação dos Inquilinos Lisbonenses aplaude a intenção do Governo. O presidente da associação, Romão Lavadinho, explica que, caso esse período não seja alargado, milhares de famílias sairão prejudicadas.

"Devem restar entre 80 a 100 mil famílias nessas condições, se o pedido não for prolongado, será muito difícil para essas famílias. Achamos que o período deve ser prolongado para evitar despejos e evitar complicações à vida das famílias", remata.

O Governo admite incluir no Orçamento do Estado de 2022 o congelamento das rendas que tenham contratos celebrados antes de 1990. Esta é uma possibilidade avançada pela secretária de Estado da Habitação ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias e, caso se confirme, será a terceira vez que o governo socialista empurra para a frente o período de transição para atualizar estes contratos da chamada "Lei Cristas".



O executivo ainda não avança com muitos pormenores, mas confirma que a medida está a ser estudada

no âmbito da preparação do orçamento de estado para 2022. A secretária de estado da Habitação revela que o Governo está a avaliar os diversos cenários de intervenção.