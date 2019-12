Aviso vermelho. Proteção Civil alerta para aumento da chuva e do vento

© José Carmo/Global Imagens

Entre as 00h00 e as 22h30, as autoridades registaram 466 ocorrências devido ao vento e chuva forte. De acordo com a Proteção Civil, a maioria das ocorrências estavam relacionadas com quedas de árvores, quedas de estruturas e inundações.

Em declarações à TSF, o comandante Rui Laranjeira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou que, esta quinta-feira, irá registar-se um agravamento do estado do tempo.

"Esperamos um cenário mais complicado do que o registado hoje [quarta-feira], com um aumento da quantidade de precipitação e aumento da intensidade do vento. Não conseguimos prever quais as consequências que vão ocorrer, mas se forem proporcionais àquilo que aconteceu nas últimas horas, teremos um aumento da queda de árvores e de inundações", referiu Rui Laranjeira.

O jornalista Rui Tukayana ouviu os avisos do comandante Rui Laranjeira. 00:00 00:00

Viana do Castelo e Coimbra foram os distritos que registaram o maior número de ocorrências, adiantou Rui Laranjeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.