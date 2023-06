Proteção Civil alerta para elevado risco de incêndio devido à subida das temperaturas

De acordo com a lei, é proibido fazer queimada extensiva ou de aglomerado sem autorização das autarquias locais © Nuno André Ferreira/Lusa (arquivo)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta quinta-feira para o elevado risco de incêndios em todo o território continental devido ao aumento das temperaturas e à diminuição da humidade atmosférica.

Com base em informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC afirma, em comunicado, que está previsto "para os próximos dias a continuação de tempo quente e seco nas regiões norte e centro, destacando-se valores da temperatura máxima na ordem dos 40 °C, a partir de sexta-feira, no interior da região sul e na parte interior do Vale do Tejo, sendo no restante território acima dos 30 °C".

Paralelamente, está prevista uma "diminuição gradual da humidade relativa durante as tardes, em especial nas regiões centro e sul, com fraca recuperação noturna" e "vento até 25 km/h do quadrante norte, a rodar para quadrante leste a partir de sexta-feira, soprando em regime de nortada a partir da tarde no litoral oeste e nas terras altas, onde será por vezes até 40 km/h".

A ANEPC alerta que estes fatores climáticos associados promovem o agravamento do risco de incêndio na sexta-feira em grau muito elevado e máximo no Algarve.

O Alto Tejo estará em risco muito elevado e o Alentejo em nível elevado, situação que se prolonga para sábado também para o interior centro e norte.

Com base nestas previsões, a ANEPC alerta para o aumento do número de ocorrências de incêndios rurais e da dificuldade das ações de supressão, especialmente no sul e no interior centro e norte.

Como medidas preventivas, a ANEPC recorda que, de acordo com a lei é proibido fazer queimada extensiva ou de aglomerado sem autorização das autarquias locais.

Nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo é também proibido utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, bem como fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas, e usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores.