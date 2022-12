Proteção Civil alerta para possíveis cheias em meio urbano no norte e centro

Inundações provocadas pelo Rio Águeda (arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

A Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no norte e centro do país, recomendando a redução de deslocações na noite de fim de ano.

"Há um potencial de cheias face à forte precipitação que se vai sentir entre hoje e amanhã [domingo]", anunciou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC).

Segundo André Fernandes, as bacias hidrográficas onde existem "maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias" são as dos "rios Minho, Lima, Cavado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo".

Com o agravamento das condições meteorológicas previstas para as próximas horas, a ANPC decidiu que as 00h00 passariam a alerta vermelho [o mais grave da escala] os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.

"Reduzir ao máximo as deslocações, ficar e casa e não conduzir nestas áreas afetadas porque é provável que haja inundações nas rodovias" são as recomendações feitas hoje pela proteção civil.

Para quem tem de regressar a casa, o comandante André Fernandes pede que "planeiem bem as viagens, no dia 1, verificando se há inundação das rodovias", devendo por isso estar "atento às mensagens das autoridades".

Outra das recomendações é para que as pessoas não se dirijam às praias na manhã de dia 1 de janeiro de 2023 para primeiro banho do ano, até porque as previsões são também de maior agitação marítima na costa.