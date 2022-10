Proteção Civil alerta população para chuva forte na Madeira nos próximos dias

© Igor Martins / Global Imagens

A Proteção Civil da Madeira alertou esta quarta-feira para a necessidade de adoção de comportamentos e medidas de segurança, devido à previsão de chuva forte nos próximos dias, que deverá afetar sobretudo as regiões montanhosas e a costa sul da ilha.

"Uma vasta depressão, centrada a oeste das ilhas britânicas, com superfícies frontais associadas, condicionará significativamente, nos próximos dias, o estado do tempo no arquipélago da Madeira, em particular no que se refere a precipitação", indica a autoridade regional em comunicado.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros temporariamente fortes, acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde de hoje e entre o início da tarde de quinta-feira e a de sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, por isso, a ilha da Madeira sob aviso laranja entre as 15:00 e as 18:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 00:00 de quinta-feira.

O Porto Santo está também sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face aos avisos emitidos pelo IPMA, o Serviço de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que feche portas e janelas das casas e retire os objetos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

A autoridade regional solicita que se evite viagens para as zonas mais afetadas, bem como a circulação em áreas com prédios degradados devido ao risco de derrocadas, recomendando também a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água.