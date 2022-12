Chuva forte, vento e trovoada. Oito distritos em alerta laranja da Proteção Civil

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou oito distritos de Portugal Continental em alerta especial laranja devido às intempéries previstas para a próxima noite e madrugada, com chuva, trovoada e vento forte.

Em conferência de imprensa, o comandante André Fernandes deu conta de que os distritos em causa são os de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa.

Está previsto o agravamento do estado do tempo a partir das 21h00 desta segunda-feira, com períodos de chuva "por vezes forte e persistente" durante a noite e a próxima madrugada, e a previsão a estende-se até às 9h00.

À precipitação junta-se a possibilidade de períodos de trovoada, vento com rajadas de até 75 km/h no litoral, "em particular a norte do Cabo Mondego" e agitação marítima "forte".

No período da manhã desta terça-feira, a Proteção Civil admite a possibilidade de inundações em zonas urbanas do Litoral Norte e Centro, bem como na Área Metropolitana de Lisboa.

Devido aos períodos de chuva intensa, foram também emitidos avisos para as bacias hidrográficas dos rios Minho (em Caminha, Monção e Valença), Lima (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado (Braga e Barcelos), Ave, Douro (com precipitação e riscos associados à maré na Foz), Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia, Zêzere e afluências do Soure.

Podem observar-se inundações em meio urbano e transvase das águas destes para os leitos de cheia, bem como deslizamentos de terras e derrocadas.

A Proteção Civil admite desde já que, "se for necessário", podem ser novamente encerrados alguns túneis, como já aconteceu na última semana em Lisboa, e criados condicionamentos ao trânsito. Os serviços municipais de Proteção Civil farão "a análise ponto a ponto das situações mais críticas".