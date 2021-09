Proteção Civil regista inundações em pelo menos quatro distritos

© Photo by reza shayestehpour on Unsplash

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recebeu, desde as 16h00 desta terça-feira, pelo menos 16 chamadas relacionadas com inundações no território continental português.

Num dia em que praticamente todo o continente enfrenta avisos amarelos ou laranjas devido à possibilidade de chuva forte e trovoada, a maioria das inundações aconteceu no distrito de Viseu, mas também há ocorrências registadas nos distritos de Leiria, Guarda e Braga.

Apenas os distritos de Setúbal e o Algarve não estão, esta tarde, sob avisos meteorológicos devido à previsão de intempéries.