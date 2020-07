Proteção Civil de Moura suspende visitas a lares

Lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota com casos positivos © DGS© DR

Por Lusa 05 Julho, 2020 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Proteção Civil de Moura, no distrito de Beja, decidiu suspender, a partir de segunda-feira, as visitas aos utentes dos lares de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, informou este domingo o município.

A "medida preventiva", decidida após a reunião semanal com as IPSS do concelho, vigora por um período de 15 dias e resulta da "análise à evolução do número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na região do Alentejo".

A Câmara de Moura informou ainda que irá promover, na quarta-feira, uma nova testagem aos profissionais que se encontram "na linha da frente" do combate à pandemia, nomeadamente no Serviço de Urgência Básica, Bombeiros Voluntários e delegação de Safara e Sobral da Adiça da Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo a última atualização epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Alentejo contabiliza 520 casos de covid-19 e 10 mortos desde o início da pandemia.

Em 18 de março, foi detetado um surto da doença num lar de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, que de acordo com a última atualização da autarquia local contabiliza 143 casos ativos e nove mortos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19