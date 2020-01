Proteção Civil dos Açores alerta para chuvas fortes e trovoada no grupo central

A Proteção Civil açoriana recomenda à população do grupo central do arquipélago que sejam tomadas medidas de autoproteção © Lusa

Por Lusa 17 Janeiro, 2020 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Proteção Civil dos Açores alertou esta sexta-feira para um agravamento do tempo nas ilhas do grupo central que estão durante a manhã sob aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, e trovoadas.

Numa nota enviada às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "a passagem de um sistema frontal irá provocar um agravamento do estado do tempo" nas ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial, que estão sob aviso amarelo até às 12:00 locais (13:00 em Lisboa) de hoje.

Devido às previsões de precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada por trovoadas, a Proteção Civil açoriana recomenda à população do grupo central do arquipélago que sejam tomadas medidas de autoproteção, como manter limpos os sistemas de drenagem das residências, e desaconselha a circulação sem necessidade, tendo em conta a eventual formação de lençóis de água.

Em locais não pavimentados, a Proteção Civil alerta que "as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros".

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.