Proteção civil mantém "atenção máxima" ao fogo de Ourém

Por Lusa 10 Julho, 2022 • 20:58

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a dar "atenção máxima" ao incêndio que deflagrou na quinta-feira em Ourém, distrito de Santarém, num dia em que se registaram 107 fogos, menos do que no sábado.

"É um incêndio que ainda não está estabilizado. Boa parte do perímetro do incêndio encontra-se já numa fase de rescaldo e consolidação. Contudo, [...] quando existem reativações, elas de facto são explosivas e são muito difíceis de combater logo na primeira hora, mantemos então o dispositivo operacional e mantemos, de facto, a atenção máxima para este incêndio", disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, no 'briefing' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) às 19:00.

O oficial acrescentou que as autoridades se mantêm também atentos a três outros incêndios: o de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, o de Vale da Pia, em Pombal (Leiria), e um outro que deflagrou hoje às 15:15, em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real.