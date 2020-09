Proteção Civil põe distritos de Beja e Faro em alerta vermelho

Um bombeiro combate um incêndio que deflagrou esta tarde numa área de mato junto à Escola Secundária de Alvide e à circular de Cascais, de acesso público, frequentada habitualmente por residentes para passear os cães ou caminhar, Cascais, 16 de junho de 2020. O incêndio foi combatido por 254 operacionais, apoiados por 69 veículos e ainda seis meios aéreos. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou este sábado os distritos de Beja e Faro em alerta vermelho, considerando que há condições muito perigosas que favorecem o risco de incêndios rurais, sobretudo no domingo.

Em conferência de imprensa, na sede da autoridade de proteção civil, em Carnaxide, o comandante nacional, Duarte da Costa, alertou que o risco de incêndios rurais é muito alto durante todo o fim de semana, especialmente no domingo, e sobretudo no Baixo Alentejo e no Algarve. Nestas regiões, às temperaturas altas, ventos fortes e baixa humidade relativa somam-se zonas de elevado combustível (zonas que não arderam nos últimos anos e estão muito secas, favoráveis a incêndios).

"Decorrente de toda esta situação, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decidiu manter o estado de alerta especial laranja para todo o país, com exceção dos distritos de Faro e Beja que incrementou para o risco máximo, para o estado de alerta especial vermelho", disse Duarte da Costa aos jornalistas.

O comandante explicou que, em resultado do acionamento do alerta vermelho, nestas regiões há maior vigilância e maior capacidade de intervenção, com a máxima prontidão dos operacionais e das máquinas de rasto.

Duarte da Costa deixou ainda um alerta a toda a população para que não use fogo em espaços rurais em todo o território nacional e não tenha comportamentos negligentes, desde logo fazendo trabalhos e usando maquinaria em espaços rurais.

"Não frequentem os espaços rurais, sobretudo amanhã [domingo]", pediu.

Duarte da Costa disse que a situação é também preocupante no Centro de Portugal continental, mas que as zonas de maior risco são no Sul.

Sobre os incêndios que hoje merecem mais preocupação, destacou apenas o que lavra em Melgaço (fogo de mato em giesta) e que é combatido por cerca de meia centena de operacionais, mas estimou que esteja controlado em breve.

Quanto à evolução meteorológica na próxima semana, indicou que os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam um desagravamento da situação na segunda-feira e sobretudo na noite de segunda para terça-feira com a subida da humidade relativa, pelo que os índices de risco de incêndios serão mais baixos.

Na sexta-feira, o Governo anunciou que a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural vai prolongar-se até domingo e estende-se a todo o território continental, tendo em conta as previsões meteorológicas para o fim de semana.