Proteção Civil reforça meios e espera que noite seja "aliada" no combate ao fogo em Odemira

O incêndio em Odemira começou sábado © Luís Forra/Lusa

Por Maria Ramos Santos com Lusa 07 Agosto, 2023 • 20:35

Os meios de combate a incêndios vão ser reforçados em Odemira e, apesar de estarem previstas condições meteorológicas "mais favoráveis" durante a noite, a Proteção Civil reconhece que o vento previsto para terça-feira pode dificultar o trabalho no terreno.

Em conferência de imprensa, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, informou que há duas frentes ativas, uma delas a progredir em direção a Aljezur e Monchique, e que vão chegar ao terreno mais quatro grupos de combate - dois de incêndios rurais e dois de incêndios urbanos.

José Ribeiro anuncia reforço de meios de combate em Odemira.

"Vamos ter mais uma noite de muito trabalho e de consolidação das frentes", referiu ainda, não rejeitando a possibilidade de evacuar mais localidades, caso haja uma "reativação mais forte" do incêndio.

Desde sábado, foram já "deslocadas de forma preventiva" 1400 pessoas no distrito de Beja e ainda 125 animais. Vinte e duas pessoas receberam assistência médica, todas em "situações de menor gravidade".

Destas, quatro (três bombeiros e um civil) foram atendidas em contexto hospitalar e 18 (14 bombeiros e quatro civis) foram assistidas no local. Em causa estiveram casos de fadiga e ansiedade, especificou José Ribeiro.

Segundo o comandante, o combate às chamas - que esta segunda-feira à tarde entraram em Odeceixe, no concelho algarvio de Aljezur - tem sido feito em "condições muito difíceis", devido à rotação e à intensidade do vento.

"Condições muito difíceis ao combate"

"A taxa de expansão do incêndio entre as 12h00 e as 17h00 foi de 1257 hectares por hora e temos nesta fase uma área de interesse do teatro de operações na casa dos 6700 hectares", afirmou.

Questionado sobre o festival MEO Sudoeste, que acontece até domingo, dia 12 de agosto, na Herdade da Casa Branca, José Ribeiro garantiu "que não existe qualquer risco".

No terreno estão 827 bombeiros, apoiados por 271 meios terrestres e um meio aéreo, de acordo com a informação publicada no site da Proteção Civil.