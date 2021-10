Proteção Civil regista 47 ocorrências entre as 00h00 e as 08h00 de domingo devido à chuva

© Pixabay

Por Lusa 31 Outubro, 2021 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Perto de meia centena de ocorrências devido ao mau tempo foram registadas entre as 00:00 e as 08:00 deste domingo, sendo a maioria quedas de árvores e "pequenas inundações", disse uma fonte da Proteção Civil à Lusa.

"Desde as 00:00 deste domingo até às 08:00 foram registadas 47 ocorrências no país, a destacar, essencialmente, apenas seis no distrito de Viseu, cinco em Lisboa e Braga e as outras repartidas pelos restantes distritos, salvaguardando que em Bragança, Guarda e Portalegre não houve qualquer registo de ocorrências", adiantou o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A maior parte das situações foi quedas de árvore e pequenas inundações, mas "nada de significativo", disse o comandante, adiantando que não provocaram constrangimentos à circulação de trânsito e de pessoas na via pública, nem feridos.

Fazendo um balanço desde o alerta da Proteção Civil, quinta-feira às 14:00, até às 08:00 deste domingo, foram registadas 1.659 ocorrências, sendo que perto de metade foram quedas de árvore, seguidas de inundações e quedas de estruturas, referiu o comandante José Miranda.

Estas ocorrências foram mais significativas no litoral nomeadamente, 225 em Lisboa, 199 em Coimbra, 152 Leiria, 165 em Aveiro e 151 em Setúbal.

Para ocorrer às 1.659 ocorrências no país, foram mobilizados 2.055 meios, com o empenhamento de 6.287 operacionais das várias forças de segurança, bombeiros e serviços municipais de proteção civil.

"Foi uma ação conjunta de vários agentes de proteção civil", sublinhou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo 13 distritos de Portugal continental e as ilhas dos Açores devido à previsão de chuva forte.

O aviso de precipitação forte para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra e no arquipélago dos Açores vigora até às 12:00 de hoje, de acordo com a informação publicada no 'site' do IPMA.

Nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre este alerta prolonga-se até às 21:00 deste domingo.

As previsões do IPMA apontam para este domingo no continente céu muito nublado ou encoberto, com chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas regiões Norte e Centro até final da manhã e para o final do dia, e possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, temporariamente com rajadas até 80 km/h, em especial do Norte e Centro.

Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 16ºC na Guarda e os 23ºC em Sagres.