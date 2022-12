Proteção Civil regista perto de 200 ocorrências desde sábado devido à chuva intensa

© António Pedro Santos/Lusa

Por Rui Polónio com Carolina Quaresma 11 Dezembro, 2022 • 09:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Proteção Civil registou, desde as 16h00 de sábado, perto de 200 ocorrências relacionadas com a chuva intensa, sobretudo, queda de árvores, inundações e derrocadas. Para este domingo, as autoridades esperam um dia mais calmo.

À TSF, o oficial de serviço da Proteção Civil Nacional, José Costa, explicou que nenhuma das ocorrências foi grave, referindo ainda que o vento forte e a chuva afetaram sobretudo o Sul do país.

"Os distritos mais afetados foram Lisboa, com 85 ocorrências, depois o distrito de Setúbal com 31, o distrito de Faro com 21 e Santarém com 12 e Beja com 11. Para este número de ocorrências foram mobilizados 803 operacionais e 263 meios terrestres", adianta José Costa.

José Costa faz o balanço das últimas ocorrências de Norte a Sul do país 00:00 00:00

A esta hora e até à meia-noite deste domingo "não estão emitidos mais avisos meteorológicos". No entanto, para segunda-feira, "prevê-se novamente um quadro com vários avisos a nível amarelo para precipitação e vento".

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou no sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".