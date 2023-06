Proteção Civil registou 48 ocorrências entre as 00h00 e as 08h00 relacionadas com a intempérie

Perto de metade das ocorrências aconteceram no Porto e em Braga © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 08h00 desta sexta-feira 48 ocorrências relacionadas com a chuva, perto de metade nos distritos do Porto e Braga.

Em declarações à agência Lusa, Elísio Pereira, da ANEPC, adiantou que naquele período foram registadas 13 ocorrências no distrito do Porto e sete em Braga.

"O resto foi repartido por vários distritos. Foram sobretudo inundações e quedas de árvores. A noite foi mais calma, tendo o pico das ocorrências sido registado no final da tarde de quinta-feira e início da noite", disse.

A ANEPC tinha registado até às 22h30 de quinta-feira 277 ocorrências relacionadas com a intempérie, essencialmente na zona norte do continente.

As ocorrências foram sobretudo quedas de árvores, inundações, limpezas de via e quedas de estruturas, devido a situações de chuva e de vento fortes.

De acordo com a ANEPC, foram registados casos pontuais também na zona de Lisboa e na península de Setúbal.

Na quinta-feira estiveram empenhados nas ocorrências, nenhuma de gravidade ou com registo de danos pessoais, 1.137 operacionais apoiados por 398 meios terrestres.

A ANEPC tinha alertado na quarta-feira para situações de chuva, trovoada e vento forte até sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém e Castelo Branco sob aviso amarelo até às 15h00 de hoje devido à previsão de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.