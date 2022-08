Protesto com pedido a Pedro Nuno, "dia muito complicado" na Serra da Estrela e outros destaques TSF

Trabalhadores da TAP protestam em Lisboa © José Sena Goulão/Lusa

A manhã desta terça-feira ficou marcada pela "marcha silenciosa" de cerca de mil trabalhadores da TAP, num protesto que juntou o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA). Os sindicalistas acusam a companhia aérea de má gestão e pedem ao ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, para que assuma os erros.

Através de um comunicado, o Ministério das Infraestruturas disse contar, "num momento" em que o plano de reestruturação da TAP "está a ser executado com sucesso", com "sentido de responsabilidade" dos trabalhadores em transformar a operadora aérea "numa empresa rentável e sustentável".

Antes, e também através de um comunicado, a comissão executiva da TAP repudiou o que disse ser uma "constante tentativa de ataques" à sua credibilidade e acrescentou estar, "desde sempre, disponível, para o diálogo com todos os sindicatos e nas múltiplas reuniões que tem mantido com os responsáveis sindicais".

Na Serra da Estrela, a manhã trouxe alguma tranquilidade. O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, garante que o fogo abrandou no seu território. O autarca, que na segunda-feira à noite se mostrava desesperado, está esta terça-feira de manhã um pouco mais tranquilo, mas sublinha que as cautelas são para manter porque o perigo ainda não passou.

Espera-se, no entanto, um dia "muito complicado" no combate ao incêndio que já causou três feridos graves e destruiu uma casa.

Os incêndios, de resto, não têm dado descanso a vários países da União Europeia este verão. O balanço provisório indica um novo recorde nesta fase do ano, com já mais de 660.000 hectares ardidos no Velho Continente desde janeiro, sendo Portugal o terceiro país com maior área ardida.

Por cá, apesar da descida da temperatura e da possibilidade de chuviscar, os termómetros vão voltar a subir a partir de quinta-feira, podendo chegar perto dos 40 ºC na sexta-feira em diante.

Destaque ainda para os preços máximos da botija de gás de petróleo liquefeito (GPL), fixados pelo Governo, que entram esta terça-feira em vigor e representam uma poupança de quase 3,2 euros por garrafa de butano de 13 quilogramas (Kg).

Por outro lado, há desempregados a ficar sem os descontos na fatura da eletricidade ou do gás. São pessoas que deixaram de receber o subsídio de desemprego, ficando impossibilitadas de beneficiar da tarifa social, denunciou a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, já expôs a situação ao Ministério do Ambiente.

Por causa da pandemia, o tempo de visita nas prisões foi reduzido em março de 2020. Sem estado de emergência, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso pede que a lei seja reposta.

No campo desportivo, Alvalade 'perde' um leão. A TSF apurou que Matheus Nunes foi convencido pelo técnico português dos Wolves, Bruno Lage, após os emissários do clube inglês terem estado nos últimos dias em Lisboa para tentar fechar este negócio com a SAD de Alvalade.