Protestos de jogadores no Inglaterra-Irão, Marcelo vai mesmo ao Catar e outros destaques TSF

O encontro que colocou frente a frente a Inglaterra e o Irão, esta segunda-feira, foi muito além de um jogo de futebol do grupo B do Mundial do Catar. No Khalifa International Stadium, ambas as seleções usaram o estádio catari como um palco de protestos.

Perto de ir para o Catar está Marcelo Rebelo de Sousa. A Comissão de Negócios Estrangeiros aprovou o parecer favorável à viagem do Presidente da República ao Mundial. A deslocação foi aprovada com votos favoráveis de PS, PSD e PCP e votos contra do BE e IL. O Chega absteve-se e o Livre e o PAN não marcaram presença na votação.

A conversa era sobre política orçamental, mas a pergunta sobre o livro do antigo governador Carlos Costa obrigou Fernando Medina a esclarecer que "não leu, nem tenciona ler" o livro que está a agitar a política portuguesa.

Já Mário Centeno, ao contrário do que está escrito no livro "O Governador", sobre o mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal, garante que "não é verdade" que o Governo socialista tenha "agido nas costas" do regulador no caso Banif. O antigo ministro das Finanças admite ainda que ficou "desapontado" com o que leu.

Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e apesar de António Costa garantir que está a ser cumprido na totalidade, Mário Centeno admite que Portugal podia executar os fundos europeus "mais rápido".

Especialista em contratos de parcerias público-privadas, a economista Mariana Abrantes de Sousa considera à TSF que o aumento de 10% dos preços das autoestradas não se justifica e que essa não é uma questão moral, mas de sustentabilidade da economia.

Ano e meio foi quanto durou a Raspadinha do Património, mas o jogo nasceu e morreu sem que o prometido estudo do Conselho Económico e Social "Quem paga a raspadinha?" tenha chegado a sair do papel. A 9 de novembro de 2022 ainda não havia estudo, mas o ministro da Cultura que se seguiu, Pedro Adão e Silva, deu o golpe de misericórdia na cartolina. O argumento foi que "está a decorrer uma reflexão no contexto do Conselho Económico e Social sobre o impacto social do vício daquele tipo de jogos de sorte, e por isso a Lotaria do Património não terá continuidade". Ouvido pela TSF, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, aplaude.

Em conferência de imprensa no Catar, Cristiano Ronaldo desvaloriza as polémicas dos últimos dias e afirma que o "caso Ronaldo está encerrado". Além disso garante que o ambiente na seleção é "excelente" e admite que ganhar o Mundial "seria o sonho".

No Algarve, a Câmara Municipal de Faro foi alvo de um ataque informático durante o fim de semana. A autarquia confirmou que o que comprometeu o funcionamento dos serviços na noite de sábado foi mesmo um ciberataque.

O PAN viu aprovada, no Orçamento, a implementação de um plano de combate à pobreza menstrual que prevê a distribuição gratuita de produtos a estudantes de ação social escolar, utentes do SNS com insuficiência económica, reclusas e sem-abrigo.

No Porto, a Universidade Lusíada recusou-se a reagendar dois exames para uma aluna que foi operada uma peritonite e que teve de retirar o apêndice. A TSF já procurou mais esclarecimentos junto da Instituição de Ensino, mas até agora ainda não obteve qualquer resposta.