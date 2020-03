Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto está infetado com a Covid-19

© João Silva/Global Imagens

António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, está infetado com o novo coronavírus.

A informação foi adiantada pelo próprio no Facebook, onde revelou que vai ser internado no Hospital de Santo António, por uma questão de precaução.

António Tavares garante que "as medidas de contingência foram tomadas atempadamente, e ninguém precisou de medidas extraordinárias."

O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto mostrou-se confiante que até ao final da semana vai deixar a unidade hospitalar.

A região Norte é a mais afetada pelo novo coronavírus em Portugal, com 825 casos confirmados e cinco mortes. No total, o país conta agora com 1600 casos de infeção pela Covid-19. O número de vítimas mortais subiu para 14.