Provedor da Santa Casa do Porto internando com Covid-19 já teve alta

O provedor da Misericórdia do Porto teve alta no dia 28, depois de ter estado quase uma semana internado no Hospital de Santo António com Covid-19. "Não é fácil. É uma situação penosa do ponto de vista psicológico e físico", resume António Tavares que agora está em casa em convalescença e "já no ativo, a fazer coisas em teletrabalho".

Depois de ter ter sido testemunha ativa dos cuidados de saúde que estão a ser prestados aos doentes com Covid-19, António Tavares diz sentir "muito orgulho" do que viu no hospital de Santo António. Elogia a "dedicação, capacidade técnica, resiliência e preocupação" de todos os profissionais de saúde.

"O que ali vi foi gente preocupada com os aspetos positivos e nunca a voltar a cara", enfatiza o provedor da Misericórdia do Porto sublinhando que "os profissionais são muito bons" e por isso "os portugueses podem estar descansados" porque "o sistema está a funcionar, o que é preciso é que não faltem os meios", adverte.

O provedor recorda que "ninguém está imune" e, no caso dele, o contágio foi em casa. "A minha cadeia de contágio não foi na Misericórdia, foi a minha empregada que me trouxe esta dificuldade, o que me deixa muito contente", diz o provedor referindo-se ao perigo acrescido de uma contaminação alargada aos utentes da instituição.

Na Misericórdia do Porto existem atualmente "sete casos positivos entre trabalhadores" da área médica e paramédica. "Todos eles estão bem, em quarentena, sem grandes dificuldades", afiança António Tavares.

Na opinião do responsável pela Misericórdia, "o importante que quando formos atingidos, consigamos reagir rapidamente". E é importante que cada cidadão seja o guardião da saúde pública porque "isto não vai acabar agora e enquanto não tivermos uma vacina, vai ser muito, muito difícil" travar o vírus.

"Isto apanha qualquer um. Apanhou a mim, mas também o Boris Johnson. Ainda não se sabe se vai apanhar o Trump ou o Bolsonaro, esses são sempre personagens mais difíceis", brinca o provedor antes de concluir: "Não vale a pena cuspir para o ar porque isto não vale a pena. É a vida!".

