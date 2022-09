Provedora admite "falha humana" na morte de uma idosa no lar da Santa Casa de Boliqueime

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé, lamentou a morte de uma mulher de 86 anos num lar de idosos e assume ter havido "falha humana".

"Não vamos dizer quem falhou, mas houve falha humana", disse Sílvia Sebastião em declarações à SIC, garantindo que ainda está por apurar qual foi o turno do lar que falhou.

Antes de morrer, a mulher de 86 anos foi filmada deitada numa cama do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime com partes do corpo cobertas por formigas.

Questionada sobre a forma como foi feito o vídeo, a provedora refere que foi gravado por uma colaboradora com o intuito de mostrar os maus-tratos.

"Foi uma colaboradora da instituição que, quando chegou ao quarto da senhora, fez o vídeo de forma montada, porque a senhora foi destapada, foi-lhe retirada a fralda, foi-lhe retirado o penso. Portanto, o vídeo que foi colocado na internet foi feito visivelmente para focar maus-tratos", explicou Sílvia Sebastião.

A instituição já abriu um inquérito, seguindo aquilo que foi feito pelo Ministério Público, que está a investigar o caso.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, admite, em declarações à TSF, que as imagens divulgadas são "chocantes" e "inaceitáveis", mas reconhece que estes casos por vezes acontecem.

Para Manuel Lemos, estas notícias "são completamente dispensáveis" e não beneficiam "a procura contínua pela qualidade", assumindo, contudo, que estas situações "infelizmente acontecem".

"Vamos esperar o relatório e ver. As misericórdias têm 524 anos de presença no terreno e, embora seja um assunto inaceitável, as imagens são muito chocantes", afirma o presidente da União das Misericórdias.

Agora, segundo Manuel Lemos, é preciso fazer tudo "para que não haja possibilidade de se repetirem novos casos".

Já esta quinta-feira, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação à morte da mulher no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime.

"O Ministério Público está a investigar os factos em apreço, tendo determinado a realização de autópsia médico-legal no âmbito de inquérito oportunamente instaurado", confirmou a Procuradoria-Geral da República.