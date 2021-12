Próxima pandemia "será pior", depressão Barra em Portugal continental e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens

"Pode ser mais contagiosa ou mais letal, ou ambas as coisas." Uma das criadoras da vacina da Oxford/AstraZeneca defendeu que as futuras pandemias podem ser mais letais do que a atual crise de Covid-19 e que serão necessários mais recursos. "A verdade é que a próxima [pandemia] será pior", disse Sarah Gilbert.

Ainda sobre a reeleição de Rui Rio como presidente do PSD, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, garantiu que a vitória de Rio não inquietou os socialistas. Na Manhã TSF, o representante dos socialistas argumentou que "é preciso agora conhecer aquilo que o PSD pensou para o país, porque, durante seis anos, não foi capaz de apresentar uma alternativa que se pudesse vislumbrar como uma alternativa credível".

Também em destaque está uma portaria, assinada pelo secretário de Estado da Saúde, que impede que os medicamentos cujo preço de venda ao público seja até 15 euros baixem de preço no próximo ano. Foi também criado um critério excecional que estabelece um mecanismo travão para impedir que os medicamentos cujo preço de venda ao público seja superior a 30 euros baixem mais do que 10% relativamente ao preço máximo de venda ao público.

Vem aí a depressão Barra. Portugal continental vai ser afetado a partir de terça-feira por chuva por vezes persistente, agitação marítima forte e vento. A superfície frontal fria associada à depressão irá aproximar-se a partir de terça-feira e atravessar todo o território até ao fim da manhã de quarta-feira.

Por fim, foi descoberta uma estrutura piramidal com degraus, rodeada de paredes com pintura decorativa. Esteve durante 200 anos escondida na capela-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo, em Tavira, uma das cidades mais religiosas do Algarve, com 21 igrejas.