PRR abre novos caminhos na saúde mental mas é preciso uma reforma estrutural

Falta de investimento, poucos recursos humanos, assimetrias regionais no acesso aos cuidados de saúde e fraca literacia em saúde mental foram os principais problemas identificados pelos especialistas na iniciativa "Descobrir Mentes", que nos últimos meses procurou perceber, de norte a sul do país, o que está a falhar na área de saúde mental.

No webinar "Saúde Mental: Necessidades e Soluções", que encerrou a iniciativa, Manuel Salavessa, Diretor Médico da Janssen, destacou o peso dos problemas psiquiátricos na sociedade portuguesa. Entre as dez primeiras causas de incapacidade, cinco são doenças mentais: depressão, esquizofrenia, doença bipolar, perturbações pela utilização de álcool e a perturbação obsessivo-compulsiva.

A pandemia trouxe a saúde mental para o centro do debate, mas em muitos casos o estigma continua. Rui Durval, Coordenador do Hospital de Dia Eduardo Luís Cortesão, sublinha que "a psiquiatria não é só o parente pobre da saúde, por causa dos decisores políticos, mas também pela ideia de que isto não é uma doença, o que também passa nos nossos colegas das outras especialidades".

Já Sónia Azenha, responsável de Internamento no Hospital de Braga, destaca a natureza particular deste tipo de cuidados: "A abordagem na saúde mental é multidisciplinar e com mais recursos nós podemos fazer mais, a nossa intervenção pode ser mais dirigida para a dimensão pessoal e social da pessoa humana." No entanto, os recursos humanos e técnicos são muitas vezes insuficientes e assimétricos em termos territoriais, com claras carências no interior do país, afirma Nuno Madeira, psiquiatra e membro da Direção do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos.

Sobre o plano de recuperação e resiliência, Miguel Xavier, Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, sublinha que os 85 milhões de euros previstos para a saúde mental abrem boas oportunidades para reformas estruturais.

"Descobrir Mentes" é uma parceria TSF/JN com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.