PS avança com projeto de revisão constitucional, Lula visita Portugal e outros destaques TSF

Nem "minimalista, nem abrangente". Assim vai ser o projeto de revisão constitucional do PS, apurou a TSF, com que os socialistas querem responder aos apelos de Marcelo Rebelo de Sousa, salvaguardando uma lei de emergência sanitária e a mudanças na lei metadados.

O rumor começou a ganhar substância ontem, mas acabou por confirmar-se esta quarta-feira. O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, vai passar por Portugal depois da participação na COP27.

A cantora brasileira Gal Costa, um dos ícones da música popular brasileira, morreu aos 77 anos. Baiana, ainda na adolescência, conheceu Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quem viria a fazer parte do grupo Doces Bárbaros.

O ministério russo da Defesa ordenou esta quarta-feira a retirada das tropas da cidade ucraniana de Kherson. O general responsável pelas forças russas admite que já não era possível sustentar a cidade que é alvo de uma contraofensiva ucraniana há largas semanas.

O presidente do PSD considera que Rodrigo Gonçalves mostrou "desprendimento e responsabilidade" ao pedir a suspensão imediata do exercício de funções no partido, na sequência de uma investigação da Polícia Judiciária conhecida na terça-feira.

O Exército instaurou processos disciplinares a três militares da equipa de instrução do 138.º curso de Comandos por "eventual violação dos deveres de obediência, zelo e responsabilidade". Este curso levou a seis intervenções num estabelecimento hospitalar, entre elas a um militar que teve de ser transplantado e a um segundo que sofreu uma interrupção respiratória.

O ministro da Economia garante que vai ser feito "tudo" para que o Estado possa ser reembolsado pelo valor injetado na Efacec, estando ainda a trabalhar numa solução para a empresa.

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita está fora da fase final de escolha para o cargo de diretor executivo da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex).

António Guterres tinha começado a discursar na COP27 quando, ditas poucas palavras, percebeu que algo não estava certo. Folheou o discurso, falou com os seus botões, encarou a assembleia e, entre risos, confessou o que se passava: "Acho que me deram o discurso errado." Pode ver o momento abaixo.

Foram descobertas nas ruínas das antigas termas de San Casciano dei Bagni, em Itália, 24 estátuas de bronze excecionalmente bem preservadas e enterradas na lama.

"Que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba." É esta a frase que foi encontrada num pente de marfim, na cidade de Laquis e que, segundo análises, tem origem cananeia: é o alfabeto mais antigo, inventado há cerca de 3800 anos.