PS diz estar "comprometido com valorização do trabalho", CGTP pede "mudança de rumo"

João Torres, secretário-geral adjunto do PS marca presença na Manifestação do Dia do Trabalhador, em Lisboa

O PS afirmou este domingo estar "comprometido com a valorização do trabalho" no arranque da manifestação do 1.º de maio da CGTP, mas a secretária-geral desta central sindical pediu-lhe "mudança de rumo".

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, chegou hoje à manifestação em Lisboa acompanhado das dirigentes nacionais Vera Braz e Susana Amador e foi cumprimentar Isabel Camarinha, com quem conversou durante cerca de cinco minutos para os microfones da comunicação social.

"O PS está comprometido com a valorização do trabalho no nosso país e estou muito convencido que haverá muitos pontos de vista convergentes", afirmou o dirigente socialista, manifestando a disponibilidade do partido para dialogar em sede de concertação social.

Na resposta, a secretária-geral da CGTP agradeceu a saudação mas pediu "mudança de rumo" para acabar com "política de baixos salários", e alertando para a "brutal perda de poder de compra" devido à inflação.

"Sempre disponíveis para dialogar, mas o diálogo tem de ter consequências e o que está em cima da mesa não o garante", defendeu.