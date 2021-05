PS e PAN apresentam propostas sobre direito ao esquecimento para quem sobreviveu ao cancro

© Pedro Correia/Global Imagens

Contra a discriminação e pelo direito ao esquecimento, o PS apresenta esta sexta-feira uma proposta no parlamento para quem teve cancro possa ter acesso a empréstimos bancários para compra de casa ou fazerem seguros de vida. O deputado do PS e líder da Juventude Socialista Miguel Matos dá mais detalhes sobre a proposta.

Miguel Matos explica que o objetivo é que "passados dez anos do fim do protocolo terapêutico para a doença - ou no caso de a doença ter sido diagnosticada antes dos 21 anos esse prazo é reduzido para cinco anos - que as pessoas não tenham de dar informação dessa doença que tiveram e que não sejam discriminadas por causa desse passado. Sugerimos que isso possa acontecer através de um acordo estabelecido entre o setor financeiro e os representantes dos doentes oncológicos".

A Assembleia da República vota esta sexta-feira na generalidade o projeto do PS, mas também do PAN. Miguel Matos encara a proposta do PAN com satisfação, apesar de haver diferenças.

"Há algumas diferenças. A proposta do PAN é também uma proposta que vai no sentido que nós procuramos que é acabar com esta discriminação. Ficamos mais partidos a apresentar iniciativas e de haver mais partidos a reverem-se nesta iniciativa. Nós achamos que esta é uma conquista importante de direitos e de respeito para com os mais de 350 mil sobreviventes de doença oncológica em Portugal", remata.