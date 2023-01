PS viabiliza inquérito à TAP, autarca de Espinho detido e outros destaques TSF

© Steven Governo / Global Imagens

O PS vai viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito à TAP, depois da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis. O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, explicou que a maioria absoluta decidiu dar luz verde apenas à proposta do Bloco de Esquerda.

O presidente da câmara municipal de Espinho foi detido na sequência de uma operação da Polícia Judiciária (PJ), que tem como alvo o departamento de obras da autarquia.

O primeiro-ministro, António Costa, esclareceu esta terça-feira que não vão ser as câmaras a contratar professores, mas os agrupamentos escolares, admitindo haver "algum erro de perceção".

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques está a "violar frontalmente a lei" ao preparar-se para assumir funções numa empresa privada que tutelou recentemente quando exerceu funções governativas, acusa Alexandra Leitão no programa da TSF e da CNN Portugal, "Princípio da Incerteza".

O grupo parlamentar do PS quer impor novas regras aos bancos na revisão dos créditos à habitação. O objetivo é evitar as penalizações dos clientes no âmbito da lei que já tinha sido aprovada há dois meses pelo Governo.

Os oficiais de Justiça começam, esta terça-feira, uma greve por tempo indeterminado, contra aquilo que consideram estar a colocar em causa o "regular funcionamento das instituições".

Lisboa recebe esta terça-feira um seminário da Comissão Europeia sobre as lições aprendidas nos fogos florestais, no continente europeu, nos últimos anos. Na TSF, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou que um grupo de 20 investigadores elaboraram um relatório sobre os grandes fogos do último verão.

A Organização Mundial de Saúde estima que o surto de casos de Covid-19 na China não venha a ter um impacto significativo na Europa porque as variantes que aí circulam já existem no continente europeu.

O ano de 2022 foi o quinto mais quente no mundo desde que há registo, tendo aumentado para níveis recorde as concentrações de gases com efeito de estufa e persistido fenómenos como 'La Niña'

Com Miguel Guimarães a terminar o segundo mandato na liderança da Ordem dos Médicos, é tempo de escolher o sucessor. A partir desta terça-feira, e durante nove dias, Alexandre Valentim Lourenço, Bruno Maia, Carlos Cortes, Fausto Pinto, Jaime Branco e Rui Nunes são os nomes a votos. Recorde aqui os testemunhos dos seis candidatos, entrevistados pela TSF:

A empresa Virgin Orbit anunciou esta terça-feira que o primeiro lançamento espacial do Reino Unido falhou após o foguete ter apresentado uma "anomalia" que não permitiu que os nove satélites a bordo fossem colocados em órbita.