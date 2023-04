PSD à frente do PS em sondagem, portugueses "fora de perigo" no Sudão e outros destaques TSF

O presidente do PSD, Luís Montenegro © Fernando Veludo/Lusa

Por TSF 24 Abril, 2023 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira fica marcada pela sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN, em que o PSD surge à frente do PS, mesmo que seja por poucas décimas.

Porfírio Silva, deputado, secretário nacional, vice-presidente do grupo parlamentar e diretor do gabinete de estudos do PS, conclui que, ao PS, interessa mais a decisão dos eleitores quando forem chamados a votar. Já o PSD considera que esta sondagem não deixa dúvidas de que, para os portugueses, Luís Montenegro é o líder da oposição.

O deputado do Chega, Filipe Melo, reitera que não haverá Governo de direita sem o Chega e avisa que o partido tem cada vez mais militantes.

Destaque também para os 22 portugueses que o Governo sinalizou no Sudão. Vinte e um "estão fora da situação de maior perigo" e a caminho de Portugal e um quis permanecer naquele país.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, alertou, no Luxemburgo, para as consequências "em toda a África" caso não seja alcançada uma "solução política" que ponha termo à guerra civil no Sudão.

Lula da Silva continua a visita de Estado a Portugal esta segunda-feira. O Presidente do Brasil garantiu que o país está de volta para ser protagonista internacional, motivo pelo qual tem tentado construir a paz e evitado falar em guerra.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que as relações comerciais entre Portugal e o Brasil têm "espaço para crescer", defendendo também que o investimento nacional naquele país, que atualmente se situa no 18.º lugar, "tem de subir".

E a visita de Lula não fica por aqui: o chefe de Estado brasileiro condecorou António Costa com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco.

Na ordem do dia está ainda a TAP. A antiga ministra socialista, Alexandra Leitão, critica a "contradição" que houve em torno do alegado parecer jurídico que fundamentou o despedimento dos gestores da companhia aérea. No programa da TSF e da CNN Portugal, "O Princípio da Incerteza", Alexandra Leitão considera que a falha dos ministros das Finanças, Assuntos Parlamentares e Presidência "revela falta de coesão e a meu ver falta de solidariedade interna do Governo".

Na véspera do 25 de Abril, a TSF falou com vários jovens, que consideram que seria "muito difícil" viver com as restrições que existiam na ditadura.

E se não passa o 25 de Abril sem um cravo na mão, o mais certo é, este ano, pagar mais pela flor que se tornou símbolo da revolução de 74. Os custos de produção duplicaram, mas o preço não deverá aumentar na mesma proporção. Numa estufa, em Vila Chã, no concelho de Esposende, não houve oferta para toda a procura. Ouça e leia aqui a reportagem da TSF: