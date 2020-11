PSD de Lisboa vai propor suspensão de pagamento de estacionamento na capital

© DR

O presidente do PSD/Lisboa vai propor ainda esta terça-feira à autarquia da capital a suspensão do pagamento dos parquímetos. Na primeira fase da pandemia, a EMEL deixou de passar multas e agora, com o aumento do número de novos casos da Covid-19, Luís Newton considera que os transportes públicas podem representar um risco para a saúde pública.

"O transporte individual é neste momento referenciado como a forma mais segura para as pessoas circularem. E neste momento há um conjunto de profissões, que são de extrema necessidade, que requerem obviamente condições para se deslocarem. Esta é uma forma de assegurar que essas pessoas se vão poder deslocar em segurança", disse o social democrata, em declarações à TSF.

Luís Newton sublinha que aquilo que propõe é que a EMEL continue a fiscalizar, mas sem passar as multas de estacionamento. "Nós não queremos que a EMEL deixe de estar no espaço pública a fiscalizar, até porque queremos evitar o estacionamento abusivo que possa pôr em causa a segurança de peões e de automobilistas, mas queremos que deixe de fazer a cobrança das tarifas nas várias zonas."

Esta proposta do PSD/Lisboa vai ser ainda esta terça-feira entregue à câmara municipal. A última decisão caberá sempre à autarquia liderada por Fernando Medina.