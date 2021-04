PSD pede audição urgente da Comissão Técnica de Vacinação no parlamento

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O PSD pediu a audição urgente da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 no parlamento para que sejam dados esclarecimentos aos deputados sobre eventuais atualizações do plano.

O requerimento do PSD, divulgado esta terça-feira, pede que a audição seja realizada de forma conjunta "com a urgência possível" na Comissão de Saúde e na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

"O Plano de Vacinação contra a covid-19 entrou, esta semana, na 2.ª fase de vacinação e os critérios de prioridade terão sofrido atualizações, de acordo com o que tem vindo a ser comunicado na imprensa. Contudo, não consta de nenhuma norma da Direção Geral de Saúde (DGS) qualquer referência a novos critérios, novas prioridades ou sequer alteração de patologias consideradas prioritárias", justificam os sociais-democratas.

O PSD acrescenta que "também não é do conhecimento público nenhuma versão atualizada do plano de vacinação contra a covid-19 onde os critérios em vigor estejam identificados, nem tampouco a informação dada pela Direção geral de Saúde de que a vacina da AstraZeneca teria um limite inferior de idade para ser ministrada".

"Apesar da ausência de informação formal, alguns dos critérios parecem já ter sofrido alterações. O que poderá não acontecer de forma homogénea se a comunicação não for clara e transparente entre os vários agentes envolvidos", advertem.

Em Portugal, morreram 16.918 pessoas dos 827.765 casos de infeção confirmados pelo coronavírus que causa a covid-19, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

