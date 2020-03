PSD quer regras para proteger idosos nas idas aos CTT

É entre os dias 4 e 9 de cada mês que se verifica o maior afluxo dos mais velhos aos postos dos correios © José Carlos Carvalho

O PSD recomenda ao Governo que tome medidas preventivas para que os idosos possam levantar prestações sociais em segurança nos CTT. Carlos Peixoto, vice-presidente da bancada do partido, lembra que é entre os dias 4 e 9 de cada mês que se verifica o maior afluxo dos mais velhos aos postos dos correios, sobretudo nas zonas rurais, para poderem levantar as prestações sociais que lhes estão destinadas e recomenda cuidados acrescidos às autoridades nesse período do mês.

"Consideramos que o Governo deve, juntamente com as forças de segurança, supervisionar e controlar as filas que se vão formar junto às estações dos CTT e, ao mesmo tempo, que as juntas de freguesia e os responsáveis das lojas dos correios também terão de ter essas preocupações no interior dos espaços de assegurar as regras de afastamento social e de higiene das mãos que se destinam a salvaguardar a segurança dos idosos e a manter as regras comunitárias necessárias para que a pandemia não se alargue ainda mais", explica o deputado social-democrata.

Uma forma, sublinha Carlos Peixoto, de garantir a segurança do grupo de maior risco nesta pandemia e, por outro lado, de evitar que necessitem de recorrer a outras pessoas (em muitos casos desconhecidos) para levantar as prestações sociais.