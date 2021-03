PSP acaba com festa ilegal em Vila Nova de Gaia que juntou 67 pessoas

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A PSP acabou com uma festa ilegal este sábado à noite em Vila Nova de Gaia, na qual estavam mais de 60 pessoas.

A polícia explica em comunicado que se deslocou às instalações da "Associação Columbófila de Mafamude", depois de detetada uma festa ilegal divulgada em redes sociais.

De acordo com informação enviada pela PSP à TSF, alguns participantes na festa fugiram pelas janelas laterais.

Foram identificados 67 participantes e registados autos de notícia por contra ordenação por incumprimento do dever de recolhimento domiciliário e também ao proprietário do espaço por infringir as regras de realização de eventos.

Foram detidas duas pessoas uma por posse de arma proibida (arma branca) e outra por conduzir sem carta.