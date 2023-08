PSP alerta peregrinos para burlas registadas no primeiro dia da JMJ

A PSP pediu aos peregrinos que se mantivessem atentos © Gerardo Santos/Global Imagens

O Diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP, Pedro Moura, alertou esta terça-feira os peregrinos para práticas de burla cometidas durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), registadas no primeiro dia do evento.

De segunda para terça-feira, a PSP recebeu duas denúncias de crime de especulação. Os peregrinos são contactos por "supostos motoristas da organização", que se mostram disponíveis para transportá-los para os locais de acolhimento, exigindo depois quantias avultadas, na ordem dos "100 a 200 euros", pela deslocação.

Esta força policial pediu aos peregrinos que se mantivessem atentos e que, em caso de confronto com esta situação, recusassem o transporte, tentassem memorizar a matrícula destes veículos e contactassem a PSP e a organização da JMJ.

Sobre a utilização fraudulenta do QR code das credenciais dos peregrinos, apesar de "não haver denúncias formais", já são conhecidos casos de peregrinos que se deslocam às zonas de refeição para recolher a comida e são impedidos, por já ter sido previamente levantada.

A PSP adiantou ainda que na manhã desta terça-feira foi realizada uma vistoria ao altar do Parque Eduardo VII e ao Media Center da JMJ.